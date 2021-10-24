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У Хорватії збирають підписи за референдум щодо переходу на євро

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Хорватія, Неділя 24 жовтня 2021 21:34
У Хорватії збирають підписи за референдум щодо переходу на євро Фото: у Хорватії пропонують референдум щодо переходу на євро (freepik.com)
Автор: Дмитро Левицький

Хорватська партія Hrvatski Suverenisti, яка має консервативні та євроскептичні погляди, почала збирати підписи за проведення референдуму щодо переходу з куни на євро. Для того, щоб ініціювати референдум, партія має зібрати 370 тисяч підписів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

На думку євроскептиків переходити на євро поки зарано, бо економіка країни не готова до цього, тому це може спричинити різке зростання цін. Водночас в уряді Хорватії запевняють, що перехід на євро усуне валютні ризики, знизить процентні ставки, поліпшить кредитний рейтинг країни і відкриє шлях для більшої кількості інвестицій в економіку.

Щоб зібрати необхідну для проведення референдуму кількість підписів, політсила, яка має всього чотирьох депутатів в парламенті, планує розгорнути 250 локацій по всій Хорватії. Зібрати підписи потрібно до 7 листопада.

В хорватському Кабміні зазначають, що проводити референдум немає сенсу, оскільки хорвати вже погодилися перейти на євро, коли проголосували на референдумі за приєднання до Європейського союзу.

Водночас, за даними соціального опитування, проведеного в липні цього року, понад 60% хорватів підтримують перехід на єдину валюту, яку використовують 19 з 27 членів Євросоюзу.

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