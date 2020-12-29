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В Хорватии под руинами нашли еще одну жертву землетрясения

Автор: Дмитрий Левицкий

Количество жертв сегодняшнего мощного землетрясения в Хорватии возросло до семи. В городе Жажина под развалинами нашли тело мужчины.

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Об этом сообщил хорватское агентство Index.

Тело погибшего мужчины нашли под руинами местной церкви. Поиски погибшего длились 7 часов.

Кроме того, по данным Министерства внутренних дел Хорватии, в результате землетрясения в стране по меньшей мере шесть человек получили тяжелые ранения, еще 20 - отделались легкими повреждениями.

Напомним, до этого было известно о шестерых погибших от землетрясения, которое сегодня всколыхнуло всю Хорватию. Люди погибли в населенных пунктах Майске Поляне и Петриня.

Как писало РБК-Украина, среди погибших в результате мощного землетрясения была 12-летняя девочка. Она погибла в хорватском городе Петриня.

Добавим, сегодняшнее землетрясение повредило здание украинского посольства в Хорватии. Сотрудники дипломатического представительства не пострадали.

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Новости Украины землетрясениеХорватия