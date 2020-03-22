В Хорватии произошло два мощных землетрясения

В хорватской столице Загребе произошло два землетрясения, в результате которых есть разрушения в центре города. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Vijesti.

По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр первого подземного толчка магнитудой 5,3 произошел в 6:24 утра за семь километров на север от Загреба на глубине 10 километров.

Через полчаса в городе произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,0. В результате землетрясения упала часть верхушки южной башни центрального собора столицы Хорватии. В некоторых районах города не было электричества и воды.

По предварительным данным, жертв нет. Очевидцы сообщают о серьезных повреждениях в Загребе, на некоторых улицах образовались завалы из кирпичей, осыпавшихся с пострадавших зданий.

Напомним, в Греции произошло землетрясение силой 5,6 балла по шкале Рихтера. Эпицентр находился в 14 километрах к северо-востоку от города Парга, а очаг располагался в 10 км под землей. На три часа ранее там произошло землетрясение силой 4,3 балла по шкале Рихтера.

РБК-Украина сообщало, что ночью 17 марта на юге Италии произошло землетрясение магнитудой 3,9 балла. Небольшое землетрясение, эпицентр которого находился в Тирренском море на глубине 33 км, было зафиксировано около 2 часов ночи. Сейсмологи зафиксировали более десяти подземных толчков.