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У Хорватії проходять парламентські вибори

Новини » Політика     05.07.2020 - 14:12
У Хорватії проходять парламентські вибори
Фото: прем'єр Хорватії, лідер ХДС Андрій Пленкович (flickr.com/eu2017ee)

У виборах беруть участь 192 політичні партії

У неділю, 5 липня, в Хорватії проходять парламентські вибори. У країні і за кордоном відкрили 6,5 тисячі виборчих дільниць.

Про це повідомляє Croatian Week.

Під час голосування 3,86 мільйона осіб мають право обирати 151 депутата парламенту.

Вибори проходять за пропорційною системою, з 5% бар'єром для політичних партій і блоків. Участь у них беруть 192 політичні партії з понад 2,6 тисячі кандидатів.

Основна боротьба за депутатське крісло розгорнеться між правлячою партією "Хорватська демократична співдружність" (ХДС) прем'єр-міністра Андрія Пленковича і коаліцією "Перезавантаження" на чолі з основною опозиційною силою - Соціал-демократичною партією (СДП) Давора Бернардича.

Нагадаємо, 18 травня парламент Хорватії розпустили.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Хорватиявыборы
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