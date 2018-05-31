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В Хорватии полицейские ранили детей-мигрантов

НовостиПроисшествия    31.05.2018 - 14:57
Иллюстративное фото (twitter.com anadol)
Иллюстративное фото (twitter.com anadol)

Полицейские ранили двоих детей, когда пытались задержать контрабандиста на грузовом автомобиле

Сотрудники правоохранительных органов Хорватии ранили двоих детей, когда пытались задержать контрабандиста на грузовом автомобиле. Об этом сообщает Reuters.

"Девять человек получили ранения, когда хорватская полиция открыла огонь по фургону, в котором находились 29 афганских и иракских мигрантов, которые пытались прорваться через блокпост", - говорится в сообщении.

Сообщается, что сотрудники полиции установили заграждение на пути грузовика и пытались остановить его с помощью световых и звуковых сигналов, однако водитель продолжил ехать в сторону полицейских.

Согласно информации издания, полиция была вынуждена открыть огонь по автомобилю.После этого водитель выпрыгнул из кабины и побежал в лес, в кузове же были обнаружены 29 граждан из Ирака и Афганистана, среди которых двое детей с огнестрельными ранениями. Еще семь человек получили травмы в результате опасного вождения.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство Венгрии разработало новые законы, предусматривающие уголовную ответственность для лиц, которые помогают нелегальным мигрантам в поиске убежища.

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Теги публикации: Хорватия, Мигранты  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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