У Хорватії поліцейські поранили дітей-мігрантів

Поліцейські поранили двох дітей, коли намагалися затримати контрабандиста на вантажному автомобілі

Співробітники правоохоронних органів Хорватії поранили двох дітей, коли намагалися затримати контрабандиста на вантажному автомобілі. Про це повідомляє Reuters.

"Дев'ять осіб отримали поранення, коли хорватська поліція відкрила вогонь по фургону, в якому знаходилися 29 афганських і іракських мігрантів, які намагалися прорватися через блокпост", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що співробітники поліції встановили загородження на шляху вантажівки і намагалися зупинити його за допомогою світлових і звукових сигналів, проте водій продовжив їхати в бік поліцейських.

Згідно з інформацією видання, поліція була змушена відкрити вогонь по автомобілю.Після цього водій вистрибнув з кабіни і побіг у ліс, у кузові ж були виявлені 29 громадян з Іраку і Афганістану, серед яких двоє дітей з вогнепальними пораненнями. Ще сім людей отримали травми в результаті небезпечного водіння.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд Угорщини розробив нові закони, що передбачають кримінальну відповідальність для осіб, які допомагають нелегальним мігрантам в пошуку притулку.