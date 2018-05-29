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Интервью

В Венгрии инициируют уголовную ответственность за помощь нелегальным мигрантам

НовостиПолитика    29.05.2018 - 21:40
Фото: здание правительства Венгрии (wikimedia.org-VinceB)
Фото: здание правительства Венгрии (wikimedia.org-VinceB)

В частности, печать листовок с информацией для ищущих убежище станет основанием для уголовного дела

Правительство Венгрии разработало новые законы, предусматривающие уголовную ответственность для лиц, которые помогают нелегальным мигрантам в поиске убежища. Об этом сообщает BBC.

"Если этот законопроект примут в нынешней форме, то печать листовок с информацией для ищущих убежище, а также предложение им пищи или юридической помощи станет основанием для уголовного производства", - информирует издание.

Кроме того, правительство страны планирует внести изменения в конституцию, которые сделают невозможным трансфер мигрантов в Венгрию другими странами Европейского союза. Данный пакет законов носит название "Stop Soros Act".

Напомним, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Западная Европа находится под вторжением мигрантов, которые могут превратить европейцев в меньшинство.

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Теги публикации: Венгрия, Мигранты  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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