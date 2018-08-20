В Хорватии открыли почетное консульство Украины

Почетное консульство Украины открыли в городе Сплит

В Хорватии в понедельник, 20 августа, состоялось торжественное открытие Почетного консульства Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Посольства Украины в Хорватии в Twitter.

Отмечается, что новое дипломатическое учреждение заработало в городе Сплит, что является вторым по величине в стране городом после столицы Загреб.

На торжествах присутствовали министр иностранных дел Украины Павел Климкин, его хорватский коллега Мария Пейчинович-Бурич и премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович.

"Сегодняшнее открытие Почетного консульства Украины в Сплите будет способствовать укреплению экономического сотрудничества и продолжению тенденции увеличения числа приезда украинских туристов в Хорватии", - сказал Пленкович.

Напомним, в Анкаре (Турция) сегодня утром, 20 августа, неизвестные обстреляли пост безопасности у посольства Соединенных Штатов Америки. Неизвестные стреляли на ходу из автомобиля по посту безопасности у ворот американского посольства в Анкаре. Полиция ищет автомобиль.