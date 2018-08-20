У Хорватії відкрили почесне консульство України

Новини Політика 20.08.2018 - 18:22
Фото: відкриття консульства у Спліті (twitter.com/UKRinHRV)
Фото: відкриття консульства у Спліті (twitter.com/UKRinHRV)

Почесне консульство України відкрили у місті Спліт

У Хорватії в понеділок, 20 серпня, відбулось урочисте відкриття Почесного консульства України. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Посольства України в Хорватії у Twitter.

Зазначається, що нова дипломатична установа запрацювала у місті Спліт, що є другим за величиною в країні містом - після столиці Загреб.

У Хорватії відкрили почесне консульство України

На урочистостях були присутні міністр закордонних справ України Павло Клімкін, його хорватська колега Марія Пейчинович-Буріч та прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович.

"Сьогоднішнє відкриття Почесного консульства України в Спліті сприятиме зміцненню економічного співробітництва та продовженню тенденції збільшення кількості приїзду українських туристів до Хорватії", - сказав Пленкович.

У Хорватії відкрили почесне консульство УкраїниНагадаємо, в Анкарі (Туреччина) сьогодні вранці, 20 серпня, невідомі обстріляли пост безпеки біля посольства Сполучених Штатів Америки. Невідомі стріляли на ходу із автомобіля по посту безпеки біля воріт американського посольства в Анкарі. Поліція шукає автомобіль.

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Теги:  консульство,  Хорватия  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС