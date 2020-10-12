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В Хорватии мужчина открыл огонь по полицейскому возле здания правительства

Автор: Игорь Литвиненко

В столице Хорватии Загребе вблизи штаб-квартиры правительства мужчина открыл огонь из пистолета по сотруднику полиции. Спустя час нападавшего нашли, он покончил жизнь самоубийством.

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Об этом сообщает The Associated Press.

Инцидент произошел в понедельник около 8 утра на площади Святого Марка, где находятся правительственные здания, а также хорватский парламент. Неизвестный совершил несколько выстрелов, ранив сотрудника полиции.

После нападения злоумышленник скрылся. Его нашли спустя менее чем через час в соседнем районе Загреба. По информации полиции, нападавший покончил жизнь самоубийством.

Полицейский был госпитализирован с четырьмя огнестрельными ранениями. Ему провели операции. Состояние правоохранителя стабильное.

Ранее РБК-Украина писало, что в конце сентября в Польше несовершеннолетняя ученица совершила нападение с ножом в школе. Ранения тогда получили три школьницы.

Также сообщалось, что в Париже неизвестный совершил нападение с ножом на прохожих вблизи бывшего офиса газеты Charlie Hebdo.

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