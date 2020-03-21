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В Хорватии на месяц остановили общественный транспорт

Новости » Коронавирус     21.03.2020 - 15:49
В Хорватии на месяц остановили общественный транспорт
Иллюстративное фото (twitter.com/brownbagtheP)

Ограничения не касаются лишь работы такси

Национальный орган гражданской защиты Хорватии принял решение об остановке общественного транспорта в стране с целью противодействия распространению коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CroatiaWeek.

Отмечается, что решение об остановке работы общественного транспорта вступает в силу в воскресенье, 22 марта, и продлится следующие 30 дней.

Решение касается внутреннего и международного автомобильного пассажирского транспорта, пассажирского железнодорожного транспорта, трамвайного или другого городского общественного транспорта. Запрет не распространяется лишь на услуги такси.

Напомним, ранее сообщалось, что с 22 марта в Киеве в общественный транспорт будут пропускать только по специальным пропускам. Воспользоваться общественным транспортом в столице смогут только работники критически важных инфраструктурных объектов.

Также ограничения на работу общественного транспорта ввели в Тернополе. С понедельника, 23 марта, работа общественного транспорта будет остановлена, однако будут созданы специальные перевозки для работников инфраструктурных объектов.

Кроме того, в Виннице частично отменили льготный проезд в общественном транспорте. Ограничения будут действовать в период с 5:30 до 10:00 и с 17:00 до 21:00. В двухсекционном транспорте увеличили разрешенное количество пассажиров.

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