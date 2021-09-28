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Хорватам разрешили безвизовый въезд в США

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Вашингтон, Вторник 28 сентября 2021 18:10
Хорватам разрешили безвизовый въезд в США Фото: Хорватия получила безвиз из США (pixabay.com)
Автор: Дмитрий Левицкий

Соединенные Штаты Америки включили Хорватию в свою программу безвизового въезда. Хорваты получили возможность въезжать в США без визы на срок до 90 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра внутренней безопасности США Алехандра Майоркаса, которого цитирует агентство Reuters.

"Сегодняшнее назначение Хорватии новым участником программы безвизового въезда является важным признанием общих экономических интересов и интересов безопасности наших стран", - сказал министр.

На это решение уже отреагировал премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович.

"Мы приветствуем решение США. Больше всего от этого выиграют граждане Хорватии, которые смогут путешествовать в США без виз. Реализуя этот внешнеполитический приоритет, мы еще больше укрепим связи", - подчеркнул глава хорватского правительства на странице в Twitter.

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