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До конца года Хорватия получит безвиз с США

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Хорватия, Пятница 17 сентября 2021 14:13
До конца года Хорватия получит безвиз с США Фото: визы США для Хорватии могут быть отменены к концу года (pixabay)
Автор: Тиберий Юрик

Помощник секретаря по международным делам Департамента национальной безопасности США Серена Хой заявила, что американские визы для граждан Хорватии могут быть отменены к концу этого года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

По ее словам, министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас примет решение до конца сентября.

"И тогда, надеюсь, если все будет хорошо, мы оптимистично ожидаем, что до конца года Хорватия фактически сможет начать использовать программу безвизового режима (VWP) для поездок в США", - сказала Хой.

Ранее, госсекретарь США Энтони Блинкен официально выдвинул Хорватию на включение в программу безвизового режима США в августе, после того как американское посольство в Загребе объявило, что Хорватия выполнила требование по уровню отказов в выдаче виз ниже 3%.

Согласно источникам в США, одним из основных препятствий являются граждане Боснии и Герцеговины, имеющие хорватские паспорта.

Напомним, что Хорватия может стать членом еврозоны с 1 января 2023 года.

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