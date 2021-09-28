Хорватам дозволили безвізовий в'їзд до США
Сполучені Штати Америки включили Хорватію у свою програму безвізового в'їзду. Хорвати отримали можливість в'їжджати до США без візи на термін до 90 днів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра внутрішньої безпеки США Алехандра Майоркаса, якого цитує агентство Reuters.
"Сьогоднішнє призначення Хорватії новим учасником програми безвізового в'їзду є важливим визнанням загальних економічних інтересів і інтересів безпеки наших країн", - сказав міністр.
На це рішення вже відреагував прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович.
"Ми вітаємо рішення США. Найбільше від цього виграють громадяни Хорватії, які зможуть подорожувати до США без віз. Реалізуючи цей зовнішньополітичний пріоритет, ми ще більше зміцнимо зв’язки", - наголосив глава хорватського уряду на сторінці у Twitter.