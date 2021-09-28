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Хорватам дозволили безвізовий в'їзд до США

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Вашингтон, Вівторок 28 вересня 2021 18:10
Хорватам дозволили безвізовий в'їзд до США Фото: Хорватія отримала безвіз з США (pixabay.com)
Автор: Дмитро Левицький

Сполучені Штати Америки включили Хорватію у свою програму безвізового в'їзду. Хорвати отримали можливість в'їжджати до США без візи на термін до 90 днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра внутрішньої безпеки США Алехандра Майоркаса, якого цитує агентство Reuters.

"Сьогоднішнє призначення Хорватії новим учасником програми безвізового в'їзду є важливим визнанням загальних економічних інтересів і інтересів безпеки наших країн", - сказав міністр.

На це рішення вже відреагував прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович.

"Ми вітаємо рішення США. Найбільше від цього виграють громадяни Хорватії, які зможуть подорожувати до США без віз. Реалізуючи цей зовнішньополітичний пріоритет, ми ще більше зміцнимо зв’язки", - наголосив глава хорватського уряду на сторінці у Twitter.

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Сполучені Штати Америки Хорватия
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