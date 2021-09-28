Хорватам дозволили безвізовий в'їзд до США

Сполучені Штати Америки включили Хорватію у свою програму безвізового в'їзду . Хорвати отримали можливість в'їжджати до США без візи на термін до 90 днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра внутрішньої безпеки США Алехандра Майоркаса, якого цитує агентство Reuters .

"Сьогоднішнє призначення Хорватії новим учасником програми безвізового в'їзду є важливим визнанням загальних економічних інтересів і інтересів безпеки наших країн", - сказав міністр.

На це рішення вже відреагував прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович.