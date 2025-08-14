На Хортиці побудують сховище-укриття із захистом від радіації

За словами Федорова, український уряд затвердив порядок реалізації важливого проєкту на території заповідника "Хортиця".

"Сучасне укриття з протирадіаційним захистом, яке буде збудовано на території заповідника, слугуватиме сховищем для понад 100 тисяч музейних експонатів", - уточнив він.

Очільник ОВА звернув увагу, що в разі воєнної загрози таке укриття надійно захищатиме працівників і відвідувачів заповідника.

Варто зауважити, що станом на зараз на території заповідника "Хортиця" немає жодного бомбосховища.