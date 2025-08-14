На Хортиці побудують сховище-укриття із захистом від радіації

На Хортиці зведуть спеціальне укриття з протирадіаційним захистом. Там зберігатимуть музейні експонати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова в Telegram.
За словами Федорова, український уряд затвердив порядок реалізації важливого проєкту на території заповідника "Хортиця".
"Сучасне укриття з протирадіаційним захистом, яке буде збудовано на території заповідника, слугуватиме сховищем для понад 100 тисяч музейних експонатів", - уточнив він.
Очільник ОВА звернув увагу, що в разі воєнної загрози таке укриття надійно захищатиме працівників і відвідувачів заповідника.
Варто зауважити, що станом на зараз на території заповідника "Хортиця" немає жодного бомбосховища.
Нагадаємо, ще 2 червня міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявляв, що загалом в Україні побудували вже понад 61 тисячу укриттів.
За його словами, навіть настільки великої кількості укриттів недостатньо, оскільки в разі атаки ворога тільки половина українців зможе там поміститися.
Також чиновник звернув увагу, що в Україні створили понад 600 мобільних укриттів, які є наземними.