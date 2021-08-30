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На Хортиці п’яний водій збив родину з донькою, стан дитини тяжкий

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Хортиця, Понеділок 30 серпня 2021 14:31
На Хортиці п’яний водій збив родину з донькою, стан дитини тяжкий Фото: на Хортиці п’яний водій збив родину з дитиною (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

На острові Хортиця, по дорозі до бази відпочинку, п'яний водій легковика збив сім'ю з дитиною. Дорослі отримали численні травми, а 5-річна дівчинка знаходиться в тяжкому стані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Запорізької області.

Як встановили правоохоронці, 47-річний водій автомобіля Honda Accord на автодорозі між кафе "Козацьке подвір’я" та будинком відпочинку "Пектораль" на швидкості наїхав на пішоходів: чоловіка і жінку 1986 та 1993 років народження, а також їх малолітню доньку.

Внаслідок інциденту обох батьків з чисельними травмами доставили до лікарні, а дитину госпіталізували до Запорізької обласної дитячої лікарні.

За інформацією правоохоронців, водій автомобіля знаходився в стані алкогольного сп’яніння, в його крові виявлено 1,6 проміле.

Правоохоронці затримали чоловіка гідно статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Відкрито кримінальну справу за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Наразі проводиться досудове розслідування.

Фото: з місця ДТП, що сталося на острові Хортиця (zp.npu.gov.ua)

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ДТП Хортица
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