"Хорошо! По-деловому": Путин рассказал о встрече с Зеленским

Президент России Владимир Путин доволен результатами встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщают российские СМИ.

В частности, проходя мимо представителей СМИ после встречи с Зеленским российский лидер заявил, что встреча прошла "хорошо и по-деловому".

Далее по графику ожидается рабочий ужин лидеров "нормандской четверки" и совместная пресс-конференция.

При этом, как сообщается, что Путин и Зеленский говорили один на один в течение 5-10 минут. Остальное время на переговорах присутствовали члены делегаций Украины и России.

Напомним, ранее сообщалось, что первая встреча Зеленского и Путина продолжалась почти два часа. Отметим, в Елисейском дворце уже идет подготовка к итоговой пресс-конференции, четырех лидеров ожидают журналисты.

До этого сообщалось, что Зеленский и Путин прервали встречу в нормандском формате ради двусторонних переговоров. Предположительно, на высшем уровне, ко всему прочему, поднимали вопросы дальнейшего транзита российского газа по территории Украины.