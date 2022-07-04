Хорошо маскировались и использовали родственников. СБУ задержала агентов Кремля на юге

СБУ обезвредила российскую агентуру, занимавшуюся разведкой позиции ВСУ на юге. Так, в Николаевской области удалось рассекретить трех человек, работавших на ФСБ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Они разведывали боевые позиции и перемещения подразделений ВСУ, а также геолокацию стратегических объектов критической инфраструктуры в регионе", - говорится в сообщении.

Для маскировки преступники использовали своих близких родственников и других местных жителей в качестве информаторов.

"Полученные сведения участники группы передавали своему российскому куратору посредством текстовых сообщений и фотоматериалов с координатами", - добавляют в СБУ.

В ходе обысков правоохранители обнаружили компьютерную технику и средства связи, подтверждающие работу на РФ.

В настоящее время задержанным сообщено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса.