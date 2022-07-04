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Добре маскувались та використовували родичів. СБУ затримала агентів Кремля на півдні

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Миколаїв, Понеділок 04 липня 2022 11:59
Добре маскувались та використовували родичів. СБУ затримала агентів Кремля на півдні СБУ (фото: ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

СБУ знешкодила російську агентуру, яка розвідувала позиції ЗСУ на півдні. Так, в Миколаївській області вдалося розсекретити трьох чоловік, що працювали на ФСБ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

"Вони розвідували бойові позиції та переміщення підрозділів ЗСУ, а також геолокації стратегічних об’єктів критичної інфраструктури в регіоні", - йдеться в повідомленні.

Для маскування злодії використовували своїх близьких родичів та інших місцевих жителів як інформаторів.

"Отримані відомості учасники групи передавали своєму російському куратору у вигляді текстових повідомлень і фотоматеріалів з координатами", - додають в СБУ.

Під час обшуків правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та засоби зв’язку, що підтверджують роботу на РФ.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу.

Як повідомлялося, підрозділи військової контррозвідки СБУ вже знищили 33 одиниці важкої ворожої техніки на десятки мільйонів доларів.

Також за минулу добу українські військові ліквідували 230 російських окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 36200 військовослужбовців.

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