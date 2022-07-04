Добре маскувались та використовували родичів. СБУ затримала агентів Кремля на півдні

СБУ знешкодила російську агентуру, яка розвідувала позиції ЗСУ на півдні. Так, в Миколаївській області вдалося розсекретити трьох чоловік, що працювали на ФСБ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.