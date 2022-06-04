Добре палає. Прикордонники знищили техніку РФ та показали відео

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

Как рассказывают в пресс-службе, на видео - результат слаженной работы пограничников с позывными "Рубеж", "Мускат", "Джонни" и "Роза".

"Вы же знаете, на что можно смотреть вечно", - говорится в сообщении к видео.

Раніше ми повідомляли, що ЗСУ розбили підрозділ російської артилерії в Херсонській області.

Також українські військові ліквідували російських окупантів з бази в Абхазії.

Крім того, з початку повномасштабного вторгнення на територію України, наші захисники ліквідували більше 31 тис. окупантів. Найбільше за добу противник зазнав втрат на Запорізькому напрямку.

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