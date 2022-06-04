ru ua
Сб, 04 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Добре палає. Прикордонники знищили техніку РФ та показали відео

Новость на русском →
Україна, Субота 04 червня 2022 15:48
Добре палає. Прикордонники знищили техніку РФ та показали відео Фото: українські прикордонники знищили танк РФ (скриншот із відео)
Автор: Наталія Гурковська

Українські прикордонники знищили техніку російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

"Вы же знаете, на что можно смотреть вечно", - говорится в сообщении к видео.

Как рассказывают в пресс-службе, на видео - результат слаженной работы пограничников с позывными "Рубеж", "Мускат", "Джонни" и "Роза".

Раніше ми повідомляли, що ЗСУ розбили підрозділ російської артилерії в Херсонській області.

Також українські військові ліквідували російських окупантів з бази в Абхазії.

Крім того, з початку повномасштабного вторгнення на територію України, наші захисники ліквідували більше 31 тис. окупантів. Найбільше за добу противник зазнав втрат на Запорізькому напрямку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
Тарифи заморозять. Кабмін зафіксував ціни на газ для ТЕЦ
Тарифи заморозять. Кабмін зафіксував ціни на газ для ТЕЦ
DAILY
Без Москви. Чи є шанс на об'єднання православних в Україні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Без Москви. Чи є шанс на об'єднання православних в Україні