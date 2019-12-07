Хорошковский не консультирует Кабмин, - Гончарук

Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Гончарук обсуждал с Хорошковским опыт реформирования таможни

Бывший вице-премьер-министр Валерий Хорошковский не предоставляет консультативные услуги Кабинету министров Украины. Об этом рассказал премьер-министр Алексей Гончарук в интервью РБК-Украина.

По словам Гончарука, он проводил встречу с Хорошковским больше месяца назад, на которой тот рассказывал о своем опыте реформирования таможенной службы.

"Я считаю, что мы должны использовать все доступные нам инструменты и опыт для того, чтобы реформы делались максимально быстро", - сказал Гончарук.

При этом Гончарук отметил, что никаких консультаций Кабмина Хорошковский не проводит.

Напомним, ранее глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что Валерий Хорошковский консультирует ОП по вопросам украинской таможни. Также Богдан отметил, что назначение Хорошковского на должность главы таможни является правильным решением с точки зрения эффективности.

Также РБК-Украина писало, что заместитель главы Офиса президента Украины Андрей Смирнов посещал офис Валерия Хорошковского. Визит Смирнова в офис Хорошковского состоялся вечером 30 октября.