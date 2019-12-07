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Хорошковський не консультує Кабмін, - Гончарук

Новини » Політика     07.12.2019 - 13:16
Хорошковський не консультує Кабмін, - Гончарук
Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Гончарук обговорював з Хорошковським досвід реформування митниці

Колишній віце-прем'єр-міністр Валерій Хорошковський не надає консультативні послуги Кабінетові міністрів України. Про це розповів прем'єр-міністр Олексій Гончарук в інтерв'ю РБК-Україна.

За словами Гончарука, він проводив зустріч з Хорошковським більше місяця тому, на якій той розповідав про свій досвід реформування митної служби.

"Я вважаю, що ми повинні використовувати всі доступні нам інструменти і досвід для того, щоб реформи робилися максимально швидко", - сказав Гончарук.

При цьому Гончарук зазначив, що ніяких консультацій Кабміну Хорошковський не проводить.

Нагадаємо, раніше глава Офісу президента Андрій Богдан заявив, що Валерій Хорошковський консультує ВП з питань української митниці. Також Богдан зазначив, що призначення Хорошковського на посаду голови митниці є правильним рішенням з точки зору ефективності.

Також РБК-Україна писало, що заступник голови Офісу президента України Андрій Смирнов відвідував офіс Валерія Хорошковського. Візит Смирнова в офіс Хорошковського відбувся ввечері 30 жовтня.

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Новини України Валерій ХорошковськийОлексій Гончарукконсультации
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