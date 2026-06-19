UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Хороший сигнал. Зеленський заявив про зрушення позиції Трампа щодо ППО і санкцій

19:08 19.06.2026 Пт
2 хв
Трамп вперше дав позитивний сигнал щодо ліцензій на виробництво ракет
aimg Валерія Абабіна
Фото: Президент Володимир Зеленський та Президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп дав позитивні сигнали щодо підтримки України на саміті G7.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

Зеленський розповів про результати переговорів з Трампом під час спільного з президентом Гондурасу Насрі Асфурою спілкування з журналістами у Києві.

"Посилення протиповітряної оборони України. На це я отримав позитивний сигнал від всієї "Сімки", включаючи президента Трампа", - заявив Зеленський.

Читайте також: Українські ракети вперше претендують на великий оборонний контракт у Європі, – Politico

Ліцензії на ракети

Окремо президент зазначив, що "ліцензії для виробництва ракет вперше сприймаються американською стороною позитивно".

За його словами, за часів адміністрації Байдена Київ неодноразово порушував це питання, але "жодного разу не отримував нічого".

"Зараз, дай Бог, вони проведуть всі консультації з Raytheon і з виробниками, і в адміністрації проговорять, з військовими. Я дуже надіюсь, що вони повернуться з позитивною відповіддю, і ми зможемо отримати ліцензії, щоб наші компанії змогли допомогти Україні, країнам Близького Сходу і країнам Європи", - сказав Зеленський.

Санкції та збільшення допомоги

За словами президента, позитивні зрушення є і в санкційній політиці. "Президент Трамп сказав, що він повернеться до цієї політики. Це також хороший сигнал", - зауважив Зеленський.

Ще одним підсумком переговорів стане збільшення допомоги.

"Нам будуть допомагати набагато більше. Це слова президента Трампа для того, щоб Путін зрозумів, що допомога не зупиниться, і тому бажано йому зупинити війну", - підсумував глава держави.

Нагадаємо, Зеленський і Трамп зустрілися на полях саміту G7 в Італії. Це була їхня перша зустріч з моменту повернення Трампа на посаду президента США.

Питання ліцензій на виробництво ракет Київ порушував неодноразово. Йдеться зокрема про дозвіл на використання американських технологій і компонентів в українській ракетній програмі.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати АмерикиВійна в Україні