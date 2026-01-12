Генштаб ЗСУ оновив статистику втрат ворога на 12 січня

Українські військові оприлюднили чергове зведення про втрати російської армії, зафіксовані на ранок 12 січня, включно з даними щодо особового складу, техніки та озброєння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального штабу ЗСУ в мережі Telegram.
Згідно зі зведенням, орієнтовні втрати противника в живій силі сягнули близько 1 220 000 осіб, при цьому тільки за останню добу цей показник збільшився ще на 1060 військовослужбовців.
Ці дані відображають загальну інтенсивність бойових зіткнень і постійний тиск на позиції російських військ.
Значні втрати зафіксовані і в категорії важкого озброєння.
Від початку війни знищено 11 541 танк, а також 23 892 бойові броньовані машини, з яких сім одиниць було виведено з ладу за останню добу.
Втрати артилерійських систем становили 35 973 одиниці, включно з 21 установкою, знищеною за звітний період.
Російська армія також продовжує втрачати засоби повітряного нападу та захисту. Зокрема, йдеться про 434 літаки та 347 вертольотів.
Кількість знищених засобів протиповітряної оборони сягнула 1270 одиниць, включно з однією системою, ліквідованою за останню добу. Крім того, зафіксовано знищення 4155 крилатих ракет.
Окремо відзначаються втрати в безпілотній авіації. Загальна кількість знищених БПЛА оперативно-тактичного рівня становить 104 421 одиницю, з яких 353 - за останню добу. На морі противник позбувся 28 кораблів і катерів, а також двох підводних човнів.
Серйозні втрати зафіксовано і в логістичному сегменті. Знищено 73 742 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, ще 98 - за останню добу. Втрати спеціальної техніки сягнули 4042 одиниць, включно з трьома за звітний період.
Нагадуємо, що в ніч на 12 січня Одеса зазнала ворожої атаки, внаслідок якої зафіксовано пошкодження інфраструктури та житлової забудови, а також перебої з електропостачанням. Зокрема, без світла тимчасово залишилася частина Пересипського району, де аварійні служби вже проводять відновлювальні роботи.
Зазначимо, що в ніч на 12 січня в Києві двічі оголосили повітряну тривогу - сигнал пролунав близько 03:50, ставши другим за цю ніч, після попереджень Повітряних сил ЗСУ про рух у бік столиці ударних дронів.