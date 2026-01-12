Согласно сводке, ориентировочные потери противника в живой силе достигли около 1 220 000 человек, при этом только за последние сутки этот показатель увеличился еще на 1060 военнослужащих.

Эти данные отражают общую интенсивность боевых столкновений и постоянное давление на позиции российских войск.

Потери техники и вооружения

Значительные утраты зафиксированы и в категории тяжелого вооружения.

С начала войны уничтожено 11 541 танк, а также 23 892 боевые бронированные машины, из которых семь единиц были выведены из строя за последние сутки.

Потери артиллерийских систем составили 35 973 единицы, включая 21 установку, уничтоженную за отчетный период.

Авиация, ПВО и ракеты

Российская армия также продолжает терять средства воздушного нападения и защиты. В частности, речь идет о 434 самолетах и 347 вертолетах.

Количество уничтоженных средств противовоздушной обороны достигло 1270 единиц, включая одну систему, ликвидированную за последние сутки. Кроме того, зафиксировано уничтожение 4155 крылатых ракет.

БПЛА и морская техника

Отдельно отмечаются потери в беспилотной авиации. Общее количество уничтоженных БПЛА оперативно-тактического уровня составляет 104 421 единицу, из которых 353 — за последние сутки. На море противник лишился 28 кораблей и катеров, а также двух подводных лодок.

Логистика и спецтехника

Серьезные потери зафиксированы и в логистическом сегменте. Уничтожено 73 742 единицы автомобильной техники и автоцистерн, еще 98 — за последние сутки. Потери специальной техники достигли 4042 единиц, включая три за отчетный период.