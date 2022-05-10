Хорошие новости. ВСУ постепенно оттесняют оккупантов от Харькова, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуации на фронте в Харьковской области. Сообщил, что ВСУ постепенно выгоняет захватчиков, освобождая территории области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на официальное сообщение Владимира Зеленского .

"ВСУ обеспечили всем нам хорошие новости из Харьковской области. Постепенно оттесняют оккупантов от Харькова", - сказал Зеленский.

Также он призвал украинцев быть сдержанными и не распространять чрезмерных эмоций.

"Хочу также призвать всех наших людей не распространять чрезмерных эмоций. Не стоит создавать такую атмосферу специфического морального давления, когда еженедельно или даже ежедневно ожидаются определенные победы. ВСУ делают все возможное для освобождения всех наших городов", - подчеркнул президент.