Хороші новини. ЗСУ поступово відтискають окупантів від Харкова, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуації на фронті у Харківській області. Повідомив, що ЗСУ поступово виганє загарбників, звільняючи території області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на офіційне повідомлення Володимира Зеленського .

"ЗСУ забезпечили всім нам хороші новини з Харківської області. Поступово відтискають окупантів від Харкова", - сказав Зеленський.

Також він закликав українців бути стриманими і не поширювати надмірних емоцій.

"Хочу також закликати всіх наших людей не поширювати надмірних емоцій. Не варто створювати таку атмосферу специфічного морального тиску, коли щотижнево чи навіть щоденно очікуються певні перемоги. ЗСУ роблять все можливе для звільнення всіх наших міст", - наголосив президент.