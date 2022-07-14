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"Хорошие новости, которых долго ждали": подробности удара по россиянам в Новой Каховке

Фото: ВСУ нанесли новый удар по россиянам в Новой Каховке (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские военные попали не только в склад боеприпасов россиян в Новой Каховке, но и в командные и опорные пункты. Сейчас у врага еще до сих пор "пылает".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальницу Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталью Гуменюк в эфире телемарафона.

"...Не только склады (поражены - ред.), а еще и командные и опорные пункты, поэтому это действительно те хорошие новости, которые от нас долго ждали, а мы постарались и собрали свои усилия", - говорит Гуменюк.

Она пояснила, сейчас такая ситуация, что в первую очередь необходимо лишить врага той логистики, на которую он рассчитывал бы продвигаясь вперед, а потому и у противника в тылу "пылает".

"Поэтому сейчас (оккупанты - ред.) укрепляются на тех позициях, на которые мы их подвинули и ждет, вероятно, от нас новых ударов", - добавляет Гуменюк.

На вопрос журналистов какими могут быть потери после этого удара она ответила: "Там еще пылает, поэтому сказать сложно, но приблизительные результаты уже могут быть известными".

Удары по складам россиян в Новой Каховке

Напомним, 11 июля украинские военные уничтожили склад боеприпасов россиян в Новой Каховке. Рядом с ним находились более 40 бензовозов с топливом, все они тоже уничтожены.

И уже вчера поздно вечером стало известно о взрывах во временно оккупированной Новой Каховке. Как видно из опубликованных кадров, которые публиковали в ВСУ, наши бойцы попали во вражеский склад с боеприпасами.

При этом российские СМИ подтвердили взрывы в Новой Каховке. Заявив, что ПВО оккупантов якобы "сбила почти все цели".

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