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"Хороші новини, яких довго чекали": подробиці удару по росіянам у Новій Каховці

Фото: ЗСУ завдали нового удару по росіянам у Новій Каховці (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Українські військові поцілили не тільки у склад боєприпасів росіян в Новій Каховці, а й в командні та опорні пункти. Зараз у ворога ще досі "палає".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальницю Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

"...Не тільки склади (вражені - ред.), а ще й командні та опорні пункти, тому це дійсно ті хороші новини, які від нас довго чекали, а ми постаралися і зібрали свої зусилля", - каже Гуменюк.

Вона пояснила, зараз така ситуація, що в першу чергу необхідно позбавити ворога тої логістики, на яку він розраховував би просуваючись вперед, а тому й у противника в тилу "палає".

"Тому зараз (окупанти - ред.) укріплюються на тих позиціях, на які ми їх посунули і чекає, певно, від нас нових ударів", - додає Гуменюк.

На питання журналістів якими можуть бути втрати після цього удару вона відповіла: "там ще палає, тому сказати складно, але приблизні результати вже можуть бути відомими".

Удари по складах росіян в Новій Каховці

Нагадаємо, 11 липня українські військові знищили склад боєприпасів росіян у Новій Каховці. Поруч з ним знаходилися понад 40 бензовозів з паливом, всі вони теж знищені.

І вже вчора пізно ввечері стало відомо про вибухи в тимчасово окупованій Новій Каховці. Як видно з опублікованих кадрів, яки публікували в ЗСУ, наші бійці потрапили у ворожий склад з боєприпасами.

Натомість російські ЗМІ підтвердили вибухи в Новій Каховці. Заявивши, що ППО окупантів нібито "збила майже всі цілі".

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