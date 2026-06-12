"Хороші новини закінчились": експерт пояснив наслідки дорогого пального для цін на продукти

За його словами, різна динаміка котирувань бензину і дизелю має кілька причин, зокрема пов’язаних із так званою "іранською кризою" та структурою попиту в різних регіонах світу.

"Коли нафта дорожчала, бензини показали більш повільну динаміку зростання, ніж дизель та авіакеросин. У Європі питання забезпечення дизелем стоїть гостріше, адже там переважає дизельний автотранспорт, на відміну від США", - пояснив Сіренко.

Він також додав, що на українському ринку певний стримуючий ефект відіграла "Укрнафта", яка є індикативною мережею, зокрема після визначення її ролі урядом.

Водночас експерт нагадав, що у травні на ринку відбулося зниження цін на дизель, тоді як бензин навпаки подорожчав через зміну світових котирувань і структуру постачання.

Рекордна вартість пального

Оцінюючи стійкість українського ринку пального до цінових коливань, Сіренко наголосив, що він залишається залежним від зовнішніх чинників.

"На цьому хороші новини закінчились і переходимо до реальності. Український ринок пального не захищений від зовнішніх чинників, таких як котирування. І те, що ми побачили цього року, давно такого не було", - каже експерт.

За його словами, світовий ринок зріс виключно на ризиках навколо постачань нафти з регіону Ормузької протоки. Хоча сировина доходила до споживачів іншими шляхами й не в повному обсязі, паперові продажі зафіксували біржову ціну на рівні 119,5 доларів за барель.

Україна не видобуває стільки нафти, щоб мати вплив на ці події чи світові індекси, проте змушена платити вдвічі дорожче. Якщо наприкінці лютого тонна дизеля коштувала 750 доларів, то на піку значення сягали майже 1000-3000 доларів за тонну, пояснює співрозмовник.

"Додаємо до цієї цифри наші податки - це акциси, ПДВ, і, нагадаю, у квітні був пік 90 гривень за літр дизеля. Це рекордні значення за всю історію України. Тобто, впливу ми не маємо, і ніяк не захищені від цих цін", - сказав він.

На його думку, поточна економічна ситуація безпосередньо загрожує зростанням інфляції в Україні. Попри коливання, світові ціни на нафту перебувають на рівні близько 90 доларів за барель, що суттєво дорожче за лютневі 60 доларів, а війна в Ірані досі не завершилась.

Що буде з цінами на продукти восени

Через дорожнечу нафтопродуктів український аграрний сектор цього року вже провів посівну кампанію за історично найвищими цінами на пальне. Збір цього врожаю також відбуватиметься за умов високої вартості дизеля.

За прогнозом експерта, це неминуче призведе до здорожчання базових продуктів харчування на полицях магазинів наприкінці літа та восени.

"Я веду до того, що ми, здається, будемо й збирати врожай так само з дизелем за дорого. І, вгадайте, що в нас подорожчає в серпні, у вересні, в жовтні? Не знаю, в якому місяці. Але це буде цукор, гречка і всі ті продукти, які ми бачимо в магазинах", - припускає експерт.

Він підсумував, що українцям треба бути готовими, адже війна не закінчилась, як на Близькому Сході, так і всередині країни з російськими окупантами

"Тому нас чекає інфляція і інші такі неприємні речі в економіці України", - резюмував Сіренко.