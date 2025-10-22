Horizon Capital розповіла про підхід до інвестування та плани підтримки українських проєктів

Інвестиційна компанія Horizon Capital продовжує інвестувати у компанії, які вже працюють на ринку, мають прибуток або знаходяться на зрозумілому шляху до його отримання. Разом з тим, компанія активно комунікує та підтримує своєю експертизою команди, які починають розвивати перспективні проекти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на принципала компанії Horizon Capital Дениса Сичкова. Він виступив під час конференції "Роль технологічної індустрії у відновленні країни та формуванні нової економіки України", яку 21 жовтня провів незалежний аналітичний центр We Build Ukraine .

"Ми продовжуємо нашу стратегію growth equity (англ. зростання капіталу) інвестицій. Це означає, що ми інвестуємо в компанії, які вже довели сталість своєї бізнес моделі. Вони вже прибуткові або на зрозумілому шляху до прибутковості", - прокоментував Сичков.

Він додав, що Horizon Capital знайомиться з проектами раніше, ніж вони вийдуть на рівень прибутковості. Команда інвесткомпанії намагається бути корисною під час масштабування проекту. Це важливо, додав Денис Сичков, адже нові проекти не беруться нізвідки.

"Ми дивимося на проекти, які демонструють уже певний трек, особливо на ранніх етапах. Зростання має бути дуже швидким для того, щоб проекти доросли до помітних обсягів. Зазвичай, це кидається в очі. Ми дивимося на якість команди та перспективи індустрії", - прокоментував принципал Horizon Capital.

Фото: Принципал Horizon Capital Денис Сичков (We Build Ukraine)

Говорячи про фокуси інвестицій, Сичков сказав, що компанія продовжує тримати у полі зору технологічну сферу, але також інвестиції можуть бути вкладені в більш традиційні індустрії, як наприклад це було з мережею магазинів "Аврора".

"Свого часу було зрозуміло, що це вакантна ніша (в галузі ритейлу - ред.) і має прийти гравець, та зайняти цю нішу завдяки власним можливостям, продемонструвати це зростання, забрати ринок і це відбулося", - прокоментував розвиток мережі "Аврора" Денис Сичков та додав, що вона продовжує розвиватися в Україні і вже вийшли на ринок Румунії.