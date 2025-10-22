Horizon Capital рассказала о подходе к инвестированию и планах поддержки украинских проектов

Инвестиционная компания Horizon Capital продолжает инвестировать в компании, которые уже работают на рынке, имеют прибыль или находятся на понятном пути к ее получению. Вместе с тем, компания активно коммуницирует и поддерживает своей экспертизой команды, которые начинают развивать перспективные проекты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на принципала компании Horizon Capital Дениса Сычкова. Он выступил во время конференции "Роль технологической индустрии в восстановлении страны и формировании новой экономики Украины", которую 21 октября провел независимый аналитический центр We Build Ukraine .

"Мы продолжаем нашу стратегию growth equity (англ. рост капитала) инвестиций. Это означает, что мы инвестируем в компании, которые уже доказали устойчивость своей бизнес модели. Они уже прибыльные или на понятном пути к прибыльности", - прокомментировал Сычков.

Он добавил, что Horizon Capital знакомится с проектами раньше, чем они выйдут на уровень прибыльности. Команда инвесткомпании старается быть полезной во время масштабирования проекта. Это важно, добавил Денис Сычков, ведь новые проекты не берутся ниоткуда.

"Мы смотрим на проекты, которые демонстрируют уже определенный трек, особенно на ранних этапах. Рост должен быть очень быстрым для того, чтобы проекты доросли до заметных объемов. Обычно, это бросается в глаза. Мы смотрим на качество команды и перспективы индустрии", - прокомментировал принципал Horizon Capital.

Фото: Принципал Horizon Capital Денис Сычков (We Build Ukraine)

Говоря о фокусах инвестиций, Сычков сказал, что компания продолжает держать в поле зрения технологическую сферу, но также инвестиции могут быть вложены в более традиционные индустрии, как например это было с сетью магазинов "Аврора".

"В свое время было понятно, что это вакантная ниша (в области ритейла - ред.) и должен прийти игрок, и занять эту нишу благодаря собственным возможностям, продемонстрировать этот рост, забрать рынок и это произошло", - прокомментировал развитие сети "Аврора" Денис Сычков и добавил, что она продолжает развиваться в Украине и уже вышли на рынок Румынии.