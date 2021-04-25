Honda планирует полностью отказаться от бензинового двигателя к 2040 году

Фото: к 2040 году все автомобили Honda будут электрическими (instagram.com/hondа)

Японская компания Honda планирует полностью отказаться от производства автомобилей с бензиновыми двигателями до 2040 года. В соответствующие исследования и разработки Honda планирует инвестировать около 46 млрд долларов.

Об этом сообщает NHK.

Так, к 2040 году все автомобили, продаваемые под маркой Honda, будут электрическими или на топливных элементах. В течение следующих шести лет планируют запустить в производство новую модель электромобиля, ориентированную на спрос на малогабаритные машины в Японии. Следовательно, Honda является первым японским автопроизводителем, который планирует полностью отказаться от бензинового двигателя, включая гибридные модели.