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Honda планирует полностью отказаться от бензинового двигателя к 2040 году

Новина українською → Япония, Воскресенье 25 апреля 2021 06:18
Honda планирует полностью отказаться от бензинового двигателя к 2040 году Фото: к 2040 году все автомобили Honda будут электрическими (instagram.com/hondа)
Автор: Даша Харченко

Японская компания Honda планирует полностью отказаться от производства автомобилей с бензиновыми двигателями до 2040 года. В соответствующие исследования и разработки Honda планирует инвестировать около 46 млрд долларов.

Об этом сообщает NHK.

Так, к 2040 году все автомобили, продаваемые под маркой Honda, будут электрическими или на топливных элементах.

В течение следующих шести лет планируют запустить в производство новую модель электромобиля, ориентированную на спрос на малогабаритные машины в Японии.

Следовательно, Honda является первым японским автопроизводителем, который планирует полностью отказаться от бензинового двигателя, включая гибридные модели.

Ранее сообщалось, что Cadillac заявляет о намерениях перейти на электрическую тягу и отказаться от двигателей внутреннего сгорания к 2030 году. Как сообщается, свой первый электрический кроссовер Cadillac планирует выпустить в 2022 году, а к 2030 году марка планирует полностью отказаться от производства автомобилей на бензиновой тяге сосредоточившись на электрических силовых установках.

Вместе с тем Ford стал первым крупнейшим автопроизводителем, анонсировавший полный переход на производство электромобилей в Европе. Компания планирует перейти на электромобили к 2030 году.

Напомним также, что китайская корпорация Xiaomi намерена запустить производство собственных электромобилей. Ожидается, что сборка будет осуществляться на мощностях автомобильной компании Great Wall.

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