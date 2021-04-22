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Cadillac отказывается от автомобилей на бензине

Новина українською → США, Четверг 22 апреля 2021 14:11
Cadillac отказывается от автомобилей на бензине Фото: автомобиль Cadillac (wikimedia by steve lyon)
Автор: РБК-Украина

Cadillac заявляет о намерениях перейти на электрическую тягу и отказаться от двигателей внутреннего сгорания к 2030 году.

Об этом заявил руководитель Cadillac Рори Харви, сообщает европейское подразделение Bloomberg.

Американский автопроизводитель люксовых автомобилей Cadillac отказывается от производства машин с двигателями внутреннего сгорания.

Как сообщается, свой первый электрический кроссовер Cadillac планирует выпустить в 2022 году, а к 2030 году марка планирует полностью отказаться от производства автомобилей на бензиновой тяге сосредоточившись на электрических силовых установках.

Перейти на электрические силовые установки планирует и материнская компания General Motors. Однако Cadillac обещает выполнить эту задачу на пять лет раньше. Первый электромобиль от Cadillac - кроссовер Lyriq планируется выпустить в 2022 году. По данным компании, запас хода нового авто стоимостью 60 тыс. долларов составит около 500 км без подзарядки.

Ранее о намерениях отказаться от производства автомобилей с ДВС заявил немецкий концерн Volkswagen, который планирует полностью перейти на электрические силовые установки.

Также, Mercedes-Benz представил электрическую версию модели GLA EQA мощностью 190 лошадиных сил с запасом хода 500 км.

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