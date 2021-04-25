Honda планує повністю відмовитись від бензинового двигуна до 2040 року
Японська компанія Honda планує повністю відмовитися від виробництва автомобілів із бензиновими двигунами до 2040 року. У відповідні дослідження і розробки Honda планує інвестувати близько 46 млрд доларів.
Про це повідомляє NHK.
Відтак до 2040 року всі автомобілі, що продаються під маркою Honda, будуть електричними або на паливних елементах.
Протягом наступних шести років планують запустити у виробництво нову модель електромобіля, орієнтовану на попит на малогабаритні автівки в Японії.
Відтак, Honda є першим японським автовиробником, який планує повністю відмовитися від бензинового двигуна, включаючи гібридні моделі.
Раніше повідомлялось, що Cadillac заявляє про наміри перейти на електричну тягу і відмовитися від двигунів внутрішнього згоряння до 2030 року. Як повідомляється, свій перший електричний кросовер Cadillac планує випустити в 2022 році, а до 2030 року марка планує повністю відмовитися від виробництва автомобілів на бензиновій тязі зосередившись на електричних силових установках.
Водночас Ford став першим найбільшим автовиробником, який анонсував повний перехід на виробництво електромобілів в Європі. Компанія планує перейти на електромобілі до 2030 року.
Нагадаємо також, що китайська корпорація Xiaomi має намір запустити виробництво власних електромобілів. Очікується, що збірка буде здійснюватися на потужностях автомобільної компанії Great Wall.