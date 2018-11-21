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Honda отзывает более 100 тысяч минивэнов из-за открывающейся во время движения двери

Новости » Транспорт    21.11.2018 - 21:40
Honda отзывает более 100 тысяч минивэнов из-за открывающейся во время движения двери
Иллюстративное фото (honda.com)

Отзыв касается автомобилей Odyssey 2018 и 2019 годов выпуска

Автопроизводитель Honda отзывает в мире 122 тысячи минивэнов Odyssey в связи с тем, что раздвижные двери открываются во время движения транспортного средства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Как сообщается, отзыв касается автомобилей Odyssey 2018 и 2019 годов выпуска.

"Некоторые двери не могут полностью смыкаться, и потому подлежат ремонту", - сообщили в компании.

В то же время в Honda отметили, что до сих пор нет сообщений о пострадавших от дефекта.

Сейчас владельцы машин могут через сайт или по телефону выяснить, их машина включена в список авто, подлежащих отзыву.

Отмечается, что большинство автомобилей, которые будут отозваны, находятся в США и Канаде.

Напомним, корпорация Mazda отзовет 230 тыс. автомобилей в Японии и еще 410 тыс. за рубежом из-за проблем с пружинами клапанов дизельных двигателей.

Отмечается, что неисправность может привести к снижению оборотов двигателя и в конечном счете к его остановке во время движения.

Еще в двух городах Германии ограничат движение дизельных автомобилей
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