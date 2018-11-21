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Honda відкликає більше 100 тисяч мінівенів з-за відкривається під час руху двері

Новини » Транспорт    21.11.2018 - 21:40
Honda відкликає більше 100 тисяч мінівенів з-за відкривається під час руху двері
Ілюстративне фото (honda.com)

Відкликання стосується автомобілів Odyssey 2018 і 2019 років випуску

Автовиробник Honda відкликає в світі 122 тисячі мінівенів Odyssey в зв'язку з тим, що розсувні двері відкриваються під час руху транспортного засобу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Як повідомляється, відкликання стосується автомобілів Odyssey 2018 і 2019 років випуску.

"Деякі двері не можуть повністю замикатися, і тому підлягають ремонту", - повідомили в компанії.

У той же час у Honda зазначили, що досі немає повідомлень про постраждалих від дефекту.

Зараз власники машин можуть через сайт або по телефону з'ясувати, їх машина включена в список автомобілів, що підлягають відкликанню.

Наголошується, що більшість автомобілів, які будуть відкликані, знаходяться в США і Канаді.

Нагадаємо, корпорація Mazda відкликає 230 тис. автомобілів в Японії і ще 410 тис. за кордоном з-за проблем з пружинами клапанів дизельних двигунів.

Наголошується, що несправність може призвести до зниження оборотів двигуна і в кінцевому рахунку до його зупинки під час руху.

Ще у двох містах Німеччини обмежать рух дизельних автомобілів
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