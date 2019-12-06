Хомчака повысили в звании

Также были повышены в должностях другие военнослужащие украинской армии
Президент Украины Владимир Зеленский повысил в звании начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Руслана Хомчака. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента №890/2019, размещенный на сайте ОП.
Так, Хомчаку присвоено военное звание генерал-полковника.
Кроме него, указом присвоено звание генерал-лейтенанта генерал-майору Евгению Мойсюку, который занимает должность командующего Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.
Также звание генерал-майора получили четверо полковников украинской армии:
Напомним, 30 ноября вступил в силу закон о модернизации сержантской службы в ВСУ. Закон должен создать дополнительные мотивационные факторы для прохождения военной службы по контракту и будет способствовать переходу ВСУ на профессиональную основу по образцу западноевропейских армий.
Как ранее писало РБК-Украина, Хомчак рассказал о планах возвращения аннексированного Крыма. По его словам, прекращение аннексии полуострова и возвращения его в состав Украины возможно лишь при условии международной солидарности.