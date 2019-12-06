Хомчака підвищили у званні

Також було підвищено у посадах інших військовослужбовців української армії
Президент України Володимир Зеленський підвищив у званні начальника Генерального штабу Збройних Сил України Руслана Хомчака. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента №890/2019, розміщений на сайті ОП.
Так, Хомчаку присвоєно військове звання генерал-полковника.
Крім нього, указом присвоєно звання генерал-лейтенанта генерал-майору Євгену Мойсюку, який обіймає посаду командувача Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.
Також звання генерал-майора отримали четверо полковників української армії:
Нагадаємо, 30 листопада набув чинності закон про модернізацію сержантської служби в ЗСУ. Закон повинен створити додаткові мотиваційні фактори для проходження військової служби за контрактом та сприятиме переходу ЗСУ на професійну основу за зразком західноєвропейських армій.
Як раніше повідомляло РБК-Україна, Хомчак розповів про плани повернення анексованого Криму. За його словами, припинення анексії півострова і повернення його до складу України можливе лише за умови міжнародної солідарності.