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Хомчак: Украина готова пойти в наступление на Донбассе, но надо оценить риски

Автор: Дмитрий Левицкий

Главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак рассказал, готова ли украинская армия перейти в наступление на Донбассе. По его словам, Вооруженные силы должны быть всегда готовы к этому, но нужно оценить все риски.

Об этом шла речь в интервью Хомчака изданию "Гордон".

Как пояснил главнокомандующий ВСУ, для того, чтобы защищать Украину, украинская армия должны уметь и наступать, и обороняться, поэтому ВСУ постоянно проводят обучения.

"ВСУ сегодня готовятся к разным вариантам и, конечно, мы готовимся к наступлению. Мы создаем учебные базы, нам помогают партнеры. Потому что по-другому нельзя. Если вы спросите, мы сегодня готовы (к наступлению - ред.)? Готовы", - заявил он.

Хомчак добавил, что наступление на Донбассе зависит не от приказа президента, потому что перед наступлением нужно оценить все риски и последствия. Он напомнил, что в 2014 году наступлению украинских сил помешала Россия, которая завела на Донбассе свою армию.

"Сегодня не в приказе проблема. У него (президента - ред.) проблем дать команду нет. Просто надо просчитывать последствия, силы, резервы, способности государства. Донецк - это многомиллионный город, если пойдем в наступление, то есть риски, что погибнет много гражданского населения. Надо оценить риски, кто против нас пойдет", - добавил главнокомандующий ВСУ.

Напомним, Хомчак также оценил возможность открытого нападения России на Украину в ближайшее время.

Добавим, недавно секретарь СНБО Алексей Данилов опроверг информацию о якобы подготовке Украины к наступлению на Донбассе в марте. Об украинском наступлении заявляли пророссийские боевики.

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Новости Украины Вооруженные силы УкраиныДонбассРуслан Хомчак
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