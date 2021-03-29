Хомчак: Україна готова піти у наступ на Донбасі, але треба оцінити ризики

Як пояснив головнокомандувач ЗСУ, для того, щоб захищати Україну, українська армія повинні вміти і наступати, і оборонятися, тому ЗСУ постійно проводять навчання.

"ЗСУ сьогодні готуються до різних варіантів і, звичайно, ми готуємося до наступу. Ми створюємо навчальні бази, нам допомагають партнери. Тому що по-іншому не можна. Якщо ви запитаєте, ми сьогодні готові (до наступу - ред.)? Готові", - заявив він.

Хомчак додав, що наступ на Донбасі залежить не від наказу президента, бо перед наступом потрібно оцінити всі ризики та наслідки. Він нагадав, що у 2014 році наступу українських сил завадила Росія, яка завела на Донбасі свою армію.

"Сьогодні не у наказі проблема. У нього (президента - ред.) проблем дати команду немає. Просто треба прораховувати наслідки, сили, резерви, спроможності держави. Донецьк - це багатомільйонне місто, якшо підемо в наступ, то є ризики, що загине багато цивільного населення. Треба оцінити ризики, хто проти нас піде", - додав головнокомандувач ЗСУ.