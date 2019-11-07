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Хомчак: после разведения в Золотом не было обстрелов

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В Генштабе заявляют о полной безопасности в Золотом

После разведения сил в Золотом Луганской области не было зафиксировано нарушений режима тишины. Об этом на брифинге в Золотом заявил начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в Золотом безопасность "обеспечена на 100%", так как граница участка разведения в сам населенный пункт не заходит, а соседняя Катериновка частично попадает в область разведения.

"Семь дней тишины было выдержано в области, которая разводилась. С тех пор не было здесь никаких нарушений. В районе хутора Вольный обстрелы происходят, а в области разведения - нет", - добавил Хомчак.

В то же время по словам поверенного в делах США в Украине Уильяма Тейлора, который в составе делегации зарубежных послов тоже посетил Донбасс, украинская сторона выполнила свои обязанности для встречи "нормандской четверки".

"Это разведение является частью подготовки к предстоящему саммиту. Очень важно, что после того, как военные покинут эту территорию, в эту зону вошли украинские полицейские и нацгвардейцы. Это действительно будет эффективным в обеспечении безопасности в Золотом", - заявил дипломат.

Напомним, разведение сил в Золотом началось 29 октября и продлилось несколько дней. В рамках этих мер украинская сторона и представители ОРЛО отвели тяжелое вооружение на согласованное расстояние.

Отметим, разведение сил на Донбассе является одним из пунктов минских соглашений, которые были подписаны для урегулирования вооруженного конфликта.

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