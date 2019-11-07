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Хомчак: після розведення в Золотому не було обстрілів

Новини » Суспільство     07.11.2019 - 17:17
Хомчак: після розведення в Золотому не було обстрілів
Фото: Руслан Хомчак (mil.gov.ua)

У Генштабі заявляють про повну безпеку в Золотому

Після розведення сил в Золотому Луганської області не було зафіксовано порушень режиму тиші. Про це на брифінгу в Золотому заявив начальник Генерального штабу ЗСУ Руслан Хомчак, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, в Золотому безпека "забезпечена на 100%", так як межа ділянки розведення в сам населений пункт не заходить, а сусідня Катеринівка частково потрапляє в область розведення.

"Сім днів тиші було витримано в області, яка роводилася. З тих пір не було тут ніяких порушень. В районі хутора Вільний обстріли відбуваються, а в області розведення - ні", - додав Хомчак.

У той же час за словами повіреного в справах США в Україні Вільяма Тейлора, який у складі делегації зарубіжних послів теж відвідав Донбас, українська сторона виконала свої обов'язки для зустрічі "нормандської четвірки".

"Це розведення є частиною підготовки до майбутнього саміту. Дуже важливо, що після того, як військові покинуть цю територію, в цю зону увійшли українські поліцейські і нацгвардійці. Це дійсно буде ефективним у забезпеченні безпеки в Золотому", - заявив дипломат.

Нагадаємо, розведення сил в Золотому почалося 29 жовтня і тривало кілька днів. В рамках цих заходів українська сторона і представники ОРЛО відвели важке озброєння на погоджену відстань.

Зазначимо, розведення сил на Донбасі є одним з пунктів мінських угод, які були підписані для врегулювання збройного конфлікту.

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