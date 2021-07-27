Хомчак останется в руководстве страны. На Банковой назвали его новую должность

Руслан Хомчак, который уходит с поста главнокомандующего Вооруженных сил Украины, останется у власти. Он переходит на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова.
"Хомчак переходит на должность первого заместителя секретаря СНБО", - заявил Никифоров.
Ранее сообщалось, что Хочак покидает должность главнокомандующего ВСУ по решению Владимира Зеленского.
Напомним, в конце марта прошлого года Зеленский назначил Хомчака главнокомандующим Вооруженными силами Украины.