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Хомчак обвинил Путина во лжи из-за заявлений по морякам

Новости » Политика    05.07.2019 - 18:28
Хомчак обвинил Путина во лжи из-за заявлений по морякам
Фото: Руслан Хомчак (mil.gov.ua)

Путин ранее сослался на слова Хомчака якобы о "провокации" Петра Порошенко

Начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак обвинил президента РФ Владимир Путина во лжи из-за заявлений по инциденту в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью "Армія inform".

Как известно, во время пресс-конференции в Японии Путин, оправдываясь за агрессивные и неправомерные действия российских силовиков в Керченском проливе, сослался на слова Хомчака, который якобы он в одном из интервью сообщили, что конфликт спровоцировала украинская сторона.

"Это было исключительно пропагандистско-манипулятивное заявление. Проще, ложь. Путин в очередной раз подтвердил резюме большого манипулятора. Хозяин Кремля снова пытался обрисовать ситуацию в свою пользу, искажая действительность. Это еще одно подтверждение того, что война продолжается на всех фронтах с применением различных методов, в том числе и циничных манипуляций. Таких примеров введения в заблуждение международного сообщества было немало за годы российской агрессии", - сказал он.

Напомним, ранее Хомчак заявил, что Россия не собиралась выполнять нормы морского права в Керченском проливе. Он рассказал, что начальник Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко доложил, что это был не первый проход наших военных кораблей, что он отдавал команды, которые нужны были: возвращаться, когда их не пускали, когда они стояли, сделали заявку, что они готовы пройти под тем мостом, как это было в предыдущие разы.

"Провокация была с российской стороны, они же даже казни показывали, как они это делали. То есть они не собирались просто выполнять нормы морского права, гуманитарного права. У военных есть свои законы. А так, как повела себя Россия у Керченского пролива - классификация была нашего руководства, что это открытая военная агрессия, и я с этим соглашаюсь", - сказал Хомчак.

Путин на пресс-конференции в Японии, ссылаясь на Хомчака, заявил: "По-моему, уже вновь назначенный начальник Генерального штаба украинской армии подтвердил, что это была провокация, организованная Порошенко в ходе предвыборной борьбы".

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