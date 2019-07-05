ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Хомчак звинуватив Путіна у брехні через заяви щодо моряків

Новини » Політика    05.07.2019 - 18:28
Хомчак звинуватив Путіна у брехні через заяви щодо моряків
Фото: Руслан Хомчак (УНІАН)

Путін раніше послався на слова Хомчака нібито про "провокацію" Петра Порошенка

Начальник Генштабу Збройних сил України Руслан Хомчак звинуватив президента РФ володимира Путіна у брехні через заяви щодо інциденту в Керченській протоці в листопаді 2018 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю "Армія inform".

Як відомо, під час прес-конференції в Японії Путін, виправдовуючись за агресивні і неправомірні дії російських силовиків у Керченській протоці, послався на слова Хомчака, нібито він в одному з інтерв'ю повідомив, що конфлікт спровокувала українська сторона.

"Це була виключно пропагандистсько-маніпулятивна заява. Простіше, брехня. Путін вкотре підтвердив резюме великого маніпулятора. Господар Кремля знову намагався змалювати ситуацію на власну користь, викривляючи дійсність. Це ще одне підтвердження того, що війна триває на всіх фронтах із застосуванням різних методів, зокрема й цинічних маніпуляцій. Таких прикладів введення в оману міжнародної спільноти було чимало за роки російської агресії", - сказав він.

Нагадаємо, раніше Хомчак заявив, що Росія не збиралася виконувати норми морського права в Керченській протоці. Він розповів, що начальник Військово-морських сил України Ігор Воронченко доповів, що це був не перший прохід наших військових кораблів, що він віддавав команди, які потрібні були: повертатися, коли їх не пускали, коли вони стояли, зробили заявку, що вони готові пройти під тим мостом, як це було в попередні рази.

"Провокація була з російської сторони, вони ж навіть страти показували, як вони це робили. Тобто вони не збиралися просто виконувати норми морського права, гуманітарного права. У військових є свої закони. А так, як повела себе Росія у Керченської протоки - класифікація була нашого керівництва, що це відкрита військова агресія, і я з цим погоджуюся", - сказав Хомчак.

Путін на прес-конференції в Японії, посилаючись на Хомчака, заявив: "По-моєму, вже новопризначений начальник Генерального штабу української армії підтвердив, що це була провокація, організована Порошенком в ході передвиборної боротьби".

Путін закликав зняти блокаду окупованого Донбасу Путін прокоментував своє майбутнє після президентського терміну
Новини України Володимир Путін
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся