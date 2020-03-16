Холодов инициировал защитные меры для предпринимателей на время карантина

Фото: Андрей Холодов (РБК-Украина)

По мнению нардепа, кризис - хороший повод освободить от ЕСВ "спящих" ФЛП

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Андрей Холодов предложил ряд защитных мер для предпринимателей на время карантина в Украине, вызванного пандемией коронавируса. Об этом Холодов написал на своей странице в Facebook, передает РБК-Украина.

"Тысячи предпринимателей сейчас ломают голову над тем, как оплачивать аренду, чем платить зарплаты и увольнять ли персонал. Никто не ожидал такой пандемии коронавируса. Что может сделать власть? Для начала - снизить налоги для бизнеса", - пишет нардеп, добавляя, что подал в Комитет по налоговой политике предложения об освобождении от оплаты налогов, снижении налоговых ставок и других льготах для бизнеса на время карантина и экономического спада.

В то же время, политик временно предлагает:

частично отменить или снизить НДФЛ;

отменить военный сбор;

освободить от единого налога предпринимателей на 1 и 2 группе, снизить ставку для 3 группы;

снизить ставку ЕСВ для тех, кто на общей системе налогообложения и 3 группы единого налога, отменить ЕСВ для 1 и 2 групп ЕН;

снизить налог на прибыль для компаний на 25%;

освободить от земельного налога и налога не недвижимость юрлиц;

ввести кассовой метод признания НДС-обязательств и налогового кредита.

"Кризис - хороший повод освободить от ЕСВ "спящих" ФЛП навсегда. Эти предложения сейчас рассматривает Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады", - резюмирует Холодов.

Как ранее писало РБК-Украина со ссылкой на источники, президент Украины Владимир Зеленский из-за ситуации с коронавирусом будет рассматривать вопрос введения чрезвычайного положения.

Напомним, ранее Зеленский потребовал ввести режим чрезвычайной ситуации в Черновицкой и Житомирской областях. В этих регионах ранее были выявлены случаи коронавируса.

Кроме того, в рамках мер по сдерживанию коронавируса в стране с 18 марта прекращаются все внутренние пассажирские перевозки. Речь идет об автобусных, железнодорожных и авиаперевозках.