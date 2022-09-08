Холодний вересень: в Укргідрометцентрі пояснили порушення погодної традиції

Українці останніми роками звикли до теплої погоди до середини вересня. Але цього року синоптична ситуація склалася інакше.

Про це в коментарі РБК-Україна сказала заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня.

"В останні 10-15 років була "традиція", коли літня погода зберігалася до 15-20 вересня, а на початку місяця зберігалися зовсім літні температури 25-30, а іноді і 35 градусів. Але цього року вересень вирішив зустріти нас осінньою погодою", - сказала вона.

За її словами, так склалася синоптична ситуація, що в Україну надходить прохолодне повітря з північного заходу, з півночі Європи.

"І додатково, завдяки тому, що ми маємо поле підвищеного тиску, вночі відбувається вихолоджування і маємо на ґрунті і подекуди в повітрі заморозки", - зазначила Голеня.