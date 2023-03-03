"Хладнояровцы" показали, как работают по оккупантам из французского миномета в Бахмуте

Сегодня, 3 марта, "Хладнояровцы" в Бахмуте показали, как работают по оккупантам из миномета французского производства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Вооруженные Силы Украины .

Они также рассказали, что для атаки "Хладнояровцы" используют минометы MO-120-RT французского производства.

Город Бахмут в Донецкой области уже несколько недель является эпицентром военных действий. О том, что происходит на этом направлении, можете узнать - в материале РБК-Украина.

Ранее боец 93 ОМБр "Холодный Яр" также рассказал о ситуации в Бахмуте.

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