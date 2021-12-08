UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Холодно на западе, но зимнее тепло на востоке: погода на завтра

Автор: Сергей Пышкин

9 декабря в Украине ожидается облачная погода, однако без осадков. В некоторых регионах температура будет достигать отметки + 7.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Прогноз погоды по всем областям

В течение целого дня в Украине ожидается облачная погода, впрочем в Ужгороде иногда будет выходить солнце. Температура воздуха составит:

  • на западе днем от -2 до +5, а ночью - от -6 до -10;
  • на севере днем от 0 до + 3, а ночью - от 0 до -4;
  • на востоке днем от +5 до +7, а ночью - от +3 до +5;
  • на юге днем от +5 до +7, а ночью - от +3 до +5;
  • в центре днем от +3 до +6, а ночью - от +2 до +4.

Фото: погода в Украине 9 декабря (meteo.gov.ua)

Прогноз в Киеве

В столице в среду осадки не ожидаются. Днем температура воздуха будет достигать отметок от -1 до + 2, а ночью составит от -1 до -5.

Фото: погода в Киеве 9 декабря (meteo.gov.ua)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что синоптики назвали дату, когда в Украину придет потепление.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине