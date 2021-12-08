Холодно на западе, но зимнее тепло на востоке: погода на завтра

9 декабря в Украине ожидается облачная погода, однако без осадков. В некоторых регионах температура будет достигать отметки + 7.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
В течение целого дня в Украине ожидается облачная погода, впрочем в Ужгороде иногда будет выходить солнце. Температура воздуха составит:
Фото: погода в Украине 9 декабря (meteo.gov.ua)
В столице в среду осадки не ожидаются. Днем температура воздуха будет достигать отметок от -1 до + 2, а ночью составит от -1 до -5.
Фото: погода в Киеве 9 декабря (meteo.gov.ua)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что синоптики назвали дату, когда в Украину придет потепление.